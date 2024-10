Schianto frontale. Muore l’ex sindaco. William Colli. L’ipotesi del malore

Un grave lutto ha colpito il centrosinistra reggiano e la cooperazione emiliano-romagnola. In un incidente stradale è deceduto a 78 anni William Colli, storico sindaco comunista di Sant’Ilario, presidente della Legacoop di Reggio negli anni ‘90 e poi di Federcoopemilianord (che raggruppava Reggio, Parma e Piacenza), era ancora tra i più attivi animatori politici del comune della Val d’Enza. Il tragico sinistro è avvenuto ieri poco dopo le 14 lungo la via Emilia, tra la frazione santilariese di Calerno e Villa Gaida di Reggio. Colli si trovava al volante della sua Seat Arona bianca e procedeva in direzione Sant’Ilario quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato frontalmente contro un camion Daf-Cf che procedeva lentamente in direzione opposta. Un urto a velocità elevata, con la parte anteriore del Suv che si è frantumata contro la mascherina del mezzo pesante.

Nella vettura, che si è arrestata trasversalmente sulla carreggiata, sono scoppiati gli airbag ma le protezioni non hanno potuto evitare il peggio. Sentendo i rumori sono immediatamente accorsi i lavoratori della F.lli Redeghieri, azienda il cui ingresso si trova proprio all’altezza del luogo dello schianto. Hanno dato l’allarme e rapidamente sono arrivate ambulanze e automedica, quindi l’elisoccorso da Parma, ma l’anziano ex cooperatore era già deceduto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente: sull’asfalto si era verificato uno sversamento di carburante. La via Emilia è rimasta a lungo bloccata, con la polizia che deviava il traffico verso Montecchio e strade secondarie; tra i veicoli imbottigliati anche l’autobus 8 che portava verso Reggio numerosi studenti. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte degli operatori della polizia municipale; per l’assenza di segni di frenata, si ipotizza che Colli sia stato vittima di un malore. Illeso il camionista, dipendente di una ditta di Brescia che era arrivato a Reggio per effettuare consegne: "È successo tutto in tre secondi – racconta l’autotrasportatore –. Ho visto l’auto che veniva verso di me, nella mia corsia, molto velocemente. Pensavo che volesse svoltare nella ditta, invece m’è venuta contro. Il camion era quasi fermo perché è dotato di sensori". Attoniti per il dolore improvviso sul posto sono arrivati il figlio di William, l’avvocato Giordano, con la moglie Eva Coisson, assessora. E poi, altrettanto sconvolti, il sindaco Marcello Moretti, l’ex primo cittadino Sveno Ferri, l’assessore Fabrizio Ferri, la vicesindaca Monica Castellari. Riuniti a bordo strada, con gli occhi lucidi, in silenzio hanno tributato un omaggio commosso al padre, all’amico, al compagno di lotte politiche con cui, appena sabato, avevano festeggiato i 50 anni della scuola dell’infanzia Filastri. Servizio comunale che, come tanti altri a Sant’Ilario, era stato creato proprio durante i mandati del sindaco Colli.