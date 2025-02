Schianto frontale tra due auto in via Hiroshima: ferito un 40enne

Brutto incidente venerdì notte, coinvolte due auto: un uomo, classe ’85, è stato portato all’ospedale in condizioni gravi. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo più lieve. Lo schianto è avvenuto in via Hiroshima attorno alle 23.30. Le due auto si sono scontrate frontalmente, alcuni conducenti sono riusciti a uscire in autonomia, uno è rimasto incastrato nel veicolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche lo polizia locale che si è occupata dei rilievi.