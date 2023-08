Schianto frontale, tre francesi feriti

Non sono giorni "positivi" per turisti francesi in transito sulle strade della Bassa Reggiana. L’altra notte una famiglia di cittadini transalpini si è ritrovata con l’auto in fiamme mentre percorreva via della Pace a Correggio, col rischio di restare ustionati. E ieri all’alba un’altra famiglia francese si è ritrovata coinvolta in un incidente stradale. Marito, moglie e figlia sono finiti in ospedale, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi.

Tre feriti, evidenti danni alle vetture e disagi al traffico sono il risultato dello schianto frontale fra due auto sulla variante di Boretto, la Provinciale 111, nei pressi del ponte sul Po che collega al Mantovano, poco dopo le sei. Coinvolti una Fiat Punto con a bordo una donna di 27 anni abitante a Reggio, diretta verso Viadana, e una Dacia Duster su cui viaggiava una famiglia di turisti francesi (una coppia di 60 e 54 anni insieme alla figlia sedicenne), che era diretta verso Poviglio e la via Val d’Enza. Sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanze e automedica. Rilievi dei carabinieri di Boretto, sul posto coi colleghi del Radiomobile di Guastalla.