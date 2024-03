Schianto, grave motociclista. Feriti anche una mamma e i due bambini

Quattro persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in uno schianto tra una moto e un’auto verificatosi ieri pomeriggio poco dopo le 14 in località Fornaci di Viano sulla strada provinciale 7: un motociclista è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Sono ancora da accertare le cause dell’incidente tra una moto (guidata da un uomo di 47 anni di Reggio) e l’auto condotta da una donna di 40 anni con a bordo anche due bambini di sei e nove anni. Momenti di grande paura e apprensione per le persone coinvolte nel violento scontro. Sul posto sono urgentemente giunti i mezzi inviati dalla centrale del 118. Il centauro è stato poi trasferito, in codice rosso, al Santa Maria Nuova di Reggio per le cure del caso da parte dei medici: non è in pericolo di vita.

In ospedale sono stati accompagnati anche la 40enne e i due bimbi: fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo è intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi di legge del sinistro.

m. b.