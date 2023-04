Schianto, gravissima 85enne

Schianto frontale tra due auto ieri alle 16.10 in via Tresinaro, a Masone. Cinque i feriti che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. La situazione più critica riguarda una donna di 85 anni, che è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni molto gravi.

Condizioni di media gravità per le altre quattro persone ferite. Una donna di 57 anni, che era nell’auto assieme all’85enne, è stata anche portata al Santa Maria Nuova. Tre giovani i feriti nell’altra vettura: una ragazza di 25 anni e due ragazzi di 21 e 26 anni sono stati anch’essi trasportati all’ospedale reggiani in condizioni di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, per i rilievi e per garantire la viabilità, i carabinieri e la polizia stradale. Sono accorsi sul posto anche i Vigili del fuoco che sono stati impegnati in attività di prevenzione e hanno aiutato a estrarre dalle lamiere i passeggeri rimasti incastrati. Lo schianto ha causato gravi disagi alla viabilità, con lunghe code sulla via Emilia verso Rubiera.