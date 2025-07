Schianto in aereoplano. Assolto il pilota di 35 anni

Un processo che era "un macigno", aveva detto nell’arringa l’avvocato difensore Liborio Cataliotti (nella foto). Ma da ieri il peso è stato tolto: Marco Buratti, di Montecchio, pilota di aerei, potrà tornare a volare con leggerezza d’animo. Il 35enne è stato assolto ieri dalle accuse di disastro aviatorio colposo e lesioni colpose verso il trasportato: per il giudice Luigi Tirone "il fatto non sussiste". Anche il pubblico ministero Isabella Chiesi, dopo aver ascoltato le conclusioni del generale dell’aeronautica Carlo Landi, ingaggiato in qualità di consulente della difesa per fare una perizia cinematica e studiare le cause della caduta, nella scorsa udienza aveva chiesto l’assoluzione.

Nella sera del 17 settembre 2022, Buratti e un passeggero si salvarono grazie al paracadute, dopo che l’ultraleggero che li trasportava, un P-92 biposto decollato dal Campovolo, precipitò nelle campagne di Sesso. Il pilota, da salvatore grazie a un’accorta manovra, com’era apparso all’inizio, si è calato poi nelle vesti di imputato. Il trasportato, l’allora 23enne Diego Bigliardi, residente a Traversetolo (Pr), figurava inizialmente come parte civile, per poi revocare la costituzione.

Secondo la prima ricostruzione investigativa, Buratti "cedette al passeggero i comandi dell’aereo ultraleggero - si legge - pur non essendo munito della qualifica di istruttore di volo Ids e, dopo, nel fare due manovre caratterizzate da rapide salite e ridiscese, come risultato dall’estrazione dei dati del volo presenti sul Gps installato a bordo, causando la caduta dell’aereo con a bordo il passeggero". Da quest’incidente derivarono per Bigliardi un trauma facciale, una frattura delle ossa nasali e una della vertebra dorsale con prognosi iniziale di due mesi.

Si sollevavano anche dubbi tecnici, accennando alla frizione della manetta micrometrica, un pezzo che regola il motore: "Se risultava danneggiata prima del volo, rimane non chiaro il motivo per cui il pilota abbia ugualmente intrapreso il volo". Secondo il generale Landi, non solo sarebbe stato irrazionale che il pilota guidasse consapevole del fatto che il pezzo fosse rotto, ma non vi sarebbe stato neppure il guasto, perché si sarebbe manifestato durante il volo. Inoltre a detta dell’esperto che ha analizzato la traiettoria fatta nel cielo, le manovre di Buratti apparivano in linea sia coi parametri di sicurezza, sia con quelle fatte dai precedenti piloti. Cosa può essere accaduto di anomalo nei cieli?

A detta del generale, potrebbe essere stato il trasportato, piuttosto alto, a bloccare inavvertitamente con le ginocchia i comandi. Landi aveva poi rimarcato che l’aereo era caduto in una zona senza case, e che in questo tipo di voli viene consigliato il più possibile di evitare zone abitate. Da qui la difesa na sostenuto che non vi era il pericolo per la pubblica incolumità richiesto dal reato. Vista la particolarità del caso, il giudice Tirone aveva autorizzato un confronto diretto tra Landi e il consulente della difesa, che alla fine avevano concordato. Ieri in tribunale era presente il pilota Buratti, che alla lettura del verdetto si è mostrato visibilmente commosso. Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni.

Alessandra Codeluppi