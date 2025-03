Schianto in auto, 42enne gravissima

Grave incidente stradale ieri, verso le 13.45, a Scandiano in via Statale: una 42enne è stata ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Parma. La donna si trovava a bordo di un’auto (una Dacia Duster) guidata dal marito, un uomo di 47 anni di Scandiano. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che è poi finito sul marciapiede schiantandosi contro dei paletti di protezione dell’area per i pedoni. Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale del 118 per l’assistenza alla passeggera. Illeso il marito.

Sull’auto, nei sedili posteriori, si trovava un’altra passeggera, una donna anziana, illesa. Sono arrivati anche i vigili del fuoco. E’ stato pure attivato l’elisoccorso. La 42enne, dopo le prime cure ricevute, è stata dunque trasferita con il velivolo, in codice rosso, al Maggiore di Parma dove è stata rapidamente sottoposta a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari. Le sue condizioni di salute sono state subito giudicate gravi dai medici. I rilievi del sinistro sono stati compiuti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Le esatte cause dell’incidente sono ora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale che ieri hanno raggiunto via Statale. E’ stato coinvolto anche un giovane di 17 anni che transitava sul marciapiede nel momento in cui si è verificato lo schianto. Il 17enne è stato successivamente portato all’ospedale Magati di Scandiano in condizioni fortunatamente non gravi.

Matteo Barca