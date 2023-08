Schianto in auto a Fossoli, muore 71enne di Rolo

Rolo (Reggio Emilia), 10 agosto 2023 - Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio, poco dopo le 14,30 a Fossoli di Carpi, sulla Statale per Mantova. Una autovettura si è schiantata contro un platano al lato della carreggiata. Il conducente, un uomo di 71 anni residente a Rolo, è stato forse colto da un malore per poi perdere il controllo della vettura. Immediato l’allarme ai soccorsi con l’arrivo sul posto di ambulanza ed elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono apparse gravissime. E’ deceduto poco dopo in ospedale, senza riprendere conoscenza. Lo schianto è avvenuto in un tratto rettilineo della Statale Romana, nei pressi di un’azienda di riciclo della carta. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Carpi, che hanno estratto l'uomo dal veicolo finito contro la pianta. Ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi, hanno impiegato molto tempo per rintracciare i familiari, per poterli avvisare di quanto accaduto: per questo non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle generalità della vittima. Sulla Statale Romana il traffico è rimasto interrotto per parte del pomeriggio.