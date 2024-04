Schianto in auto, muore giovane padre

Una sbandata fatale che è costata la vita a un giovane operaio e padre di famiglia di 39 anni, Emil Danini, originario della provincia di Parma ma che da tempo abitava a Sorbolo Levante di Brescello. Domenica notte si è verificato lo schianto in auto contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata, mentre da Parma tornava verso casa, sull’ex Statale della Cisa in località Chiozzola, non distante dal confine reggiano. E anche a Brescello la notizia ha destato vasto cordoglio, lasciando increduli i tanti amici che Emil aveva in zona. La compagna Anna Maria, detta Ania, gestisce con la madre il bar latteria Piccolo a Sorbolo, sull’ex Statale della Cisa. Emil lascia pure il padre, due figli di 2 e 4 anni, un fratello e tantissimi amici. Domenica notte verso le 2 era alla guida di una Renault, finita contro un albero sulla sua sinistra. Nessun segno di frenata o altri elementi che possano far pensare a un repentino cambio di direzione. Non si esclude un malore o un colpo di sonno alla base dello schianto. Il rumore dell’impatto ha svegliato alcuni residenti nella zona, gli stessi che hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, facendo intervenire sul posto, a Chiozzola di Parma, ambulanza e personale medico. Ma per Emil Danini, soprannominato Miglio, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nel violento schianto, con pezzi della vettura finiti anche a diversi metri di distanza. Sono intervenuti i carabinieri per eseguire gli accertamenti tecnici. Sconvolti i compaesani di Sorbolo di Brescello. Il sindaco Carlo Fiumicino già domenica si è recato dai familiari a portare il cordoglio di tutta la comunità locale: "È un altro grave lutto che colpisce la nostra piccola comunità, dove ci si conosce tutti. Siamo vicini ai parenti di Emil in questo terribile momento". Non riescono a credere a quanto accaduto neppure i colleghi di lavoro della ditta Opem di Parma: "Emil era qui con noi dal 2018, come tornitore. Era un lavoratore molto bravo, capace, preciso e professionale. Siamo sconvolti da quanto accaduto. Aveva concluso il suo ultimo turno di lavoro sabato mattina, poco prima di mezzogiorno. Poi se n’era andato a casa. Durante i funerali l’azienda resterà chiusa per lutto, per consentire a tutto il personale di poter partecipare all’addio al nostro carissimo collega", dicono dall’azienda. Quasi certamente sarà disposta l’autopsia. Emil Danini era appassionato di moto e di viaggi. Era stato anche in Paesi lontani come Thailandia e Sri Lanka, vivendo anche alcuni mesi in Australia. Sulla sua pagina social non mancano saluti e dialoghi web anche con amici e conoscenti di varie parti del mondo, con saluti e frasi in varie lingue del mondo.

Antonio Lecci