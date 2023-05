Schianto in Autosole a Campegine, tre feriti gravi

Campegine (Reggio Emilia), 1 maggio 2023 - Tre persone ferite, una delle quali in modo piuttosto grave, nel primo pomeriggio in un incidente accaduto sulla corsia sud dell’Autosole, all’altezza di Caprara di Campegine, al km 124. Si è trattato dello scontro tra due auto. A bordo di una Fiat Panda si trovavano un uomo e una donna cinquantenni, rimasti incastrati nell’abitacolo della vettura e liberati dall’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, inviati subito sul posto dalla centrale operativa del 115 reggiano. I due automobilisti, dopo le prime cure, sono stati portati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma a bordo dell’elisoccorso e di un’ambulanza. In ospedale, ma al Santa Maria Nuova di Reggio, è stato invece accompagnato un giovane di 23 anni, originario dell’Est Europa, che era a bordo di una Toyota. Per lui si segnalavano traumi di media gravità. Evidenti i disagi al traffico, rimasto bloccato in corsia sud con evidenti code di veicoli in direzione sud. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Reggio.