Schianto in bici a Gualtieri: 19enne ferito

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito l’altra sera verso le 19,30 in un incidente a Gualtieri, sull’ex Statale 63, all’imbocco della Cispadana. Il giovane, abitante in paese, è stato urtato da un’auto Hunday che procedeva nella sua stessa direzione, verso la Cispadana. Il ciclista è rovinato a terra, accanto al guard rail. Sono intervenuti sul posto gli operatori della Croce rossa di Guastalla con l’ambulanza, raggiunti dal personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale di zona. Per fortuna, secondo i primi accertamenti, sembra che il giovane ciclista non abbia riportato traumi di rilievo. È stato comunque caricato in ambulanza e poi trasportato al pronto soccorso di Guastalla, per ulteriori accertamenti. È rimasto illeso il conducente dell’autovettura. Rilievi eseguiti dai carabinieri della caserma di Luzzara.