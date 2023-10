Schianto in galleria: la 25enne esce dal coma

Si è svegliata dal coma Alessia Boiardi, la ragazza di 25 anni rimasta gravemente ferita venerdì pomeriggio nell’incidente stradale avvenuto all’interno della galleria del Seminario sulla statale 63. La giovane era stata urgentemente portata in elicottero in codice rosso al Maggiore di Parma e poi ricoverata in rianimazione, ora respira autonomamente. In gravi condizioni di salute anche l’altro automobilista coinvolto nello schianto, un uomo di 61 anni trasportato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio. È stato sottoposto a un intervento chirurgico e l’operazione è riuscita.

Alessia Boiardi lavora come logopedista tra Reggio, Vezzano e la nostra montagna. Venerdì stava rientrando dall’ambulatorio di Toano e doveva essere alle 17 a Vezzano.

La 25enne è nota per il suo impegno nel basket femminile: è la capitana della Puianello Basket Team. Ieri era in programma una gara tra il gruppo sportivo guidato dalla 25enne e la Fbk Fiore Basket Valdarda: la partita di basket femminile di serie B, dopo il gravissimo incidente, è stata rinviata a data da destinarsi dopo la richiesta della squadra reggiana.

Lo scontro frontale si era verificato fra un’Opel guidata dalla 25enne e una Tigua condotta da un 61enne reggiano. Un impatto purtroppo molto violento tra le due auto. Sul posto erano prontamente giunti i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 e anche i vigili del fuoco. I due feriti, dopo le prime cure ricevute dai volontari e dal personale medico, sono stati accompagnati nei due ospedali. Sul luogo pure i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello spaventoso sinistro. La lunga galleria è stata a chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e il recupero dei due mezzi coinvolti con la viabilità coordinata dalla polizia locale. Nel tunnel del Seminario, attraversata ogni giorno da tantissimi mezzi, si sono già registrati altri gravi incidenti nel passato, come è successo venerdì, considerata anche la situazione di rischio e pericolo del tratto stradale in caso di incendi o emergenze simili.

