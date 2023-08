Schianto in moto a Viano, ferito 21enne

Un giovane motociclista è rimasto ferito nel primo pomeriggio di ieri in via Casella in località Amola di Viano. Il centauro, un ragazzo di 21 anni di Reggio, ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra. L’incidente è avvenuto verso le 15 in una strada periferica. La moto è finita fuori strada. E’ stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 per soccorrere il 21enne e coordinare l’emergenza. Sul posto sono arrivati gli operatori inviati dal 118 per l’assistenza al centauro.

Il giovane, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato portato in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano. Il 21enne era fortunatamente cosciente. Le sue condizioni di salute sono state giudicate di media gravità. In via Casella è anche intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi. Gli agenti hanno compiuto gli accertamenti. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

m.b.