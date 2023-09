Schianto in moto contro un furgone, il 18enne ferito è fuori pericolo

Appare fuori pericolo lo studente diciottenne gravemente ferito nei giorni scorsi a Rolo, in via Campogrande, mentre di mattina in moto si recava a scuola, a Correggio, dove frequenta l’ultimo anno delle superiori.

Dopo una sbandata, è finito contro un furgone che arrivava dall’opposta direzione. Il diciottenne, che abita in paese, è stato da subito ricoverato in Rianimazione, all’ospedale Maggiore di Parma, ma ora appare in miglioramento tanto da essere stato trasferito in Chirurgia, in attesa di ulteriore trasferimento in Ortopedia. Nello schianto ha riportato gravi traumi ortopedici alle gambe, tanto da essere già stato sottoposto a un primo intervento in sala operatoria.

Rilevate anche piccole emorragie interne, che però si sono bloccate in modo autonomo. Per lui ora si presenta un lungo periodo di convalescenza, ma risulta cosciente, in fase di miglioramento e fuori pericolo di vita.