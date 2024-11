Schianto in scooter, centauro ricoverato d’urgenza

Un uomo di 55 anni, residente a Reggio, è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Fratelli Cervi, sull’ex Statale 358, alla periferia di Cadelbosco Sopra. Per cause al vaglio della polizia stradale del distaccamento della Bassa si sono scontrati un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, rovinato sull’asfalto dopo il violento impatto con la parte posteriore di una Dacia Duster.

Sul posto sono stati subito inviati i soccorsi, con gli operatori dell’ambulanza della Pubblica assistenza locale, mobilitata insieme al personale dell’autoinfermieristica della Croce azzurra di Poviglio. Vista l’entità dei traumi ortopedici, in particolare a una gamba e al bacino, sul posto è stata fatta intervenire anche l’automedica di Reggio, per ulteriori valutazioni cliniche.

Dopo le prime cure, il conducente dello scooter è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti e provvedere poi al ricovero, affidato agli specialisti dell’Ortopedia. Risulta invece fisicamente illesa la persona alla guida dell’auto. Rilievi eseguiti dalla polizia stradale di Guastalla.