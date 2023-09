Schianto in scooter contro un’auto. Ferito un 24enne

Un operaio di 24 anni, residente a Poviglio, è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto l’altra sera in via Romana, nel centro abitato povigliese. Il giovane si è scontrato in scooter con un’auto, finendo contro una siepe. Sul posto autoinfemieristica di Guastalla ambulanza della Croce azzurra. Il ferito è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità.