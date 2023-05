Schianto in scooter La sbandata improvvisa e la tragedia a Parma Matteo muore a 16 anni

Una caduta dopo una sbandata improvvisa, domenica sera all’incrocio tra via Muratori e via Giovenale, nel quartiere Sidoli, a Parma. Lo schianto ha coinvolto due scooter, con alla guida due giovanissimi: uno di loro, Matteo Botti, 16enne di Castelnovo Sotto, è apparso da subito in condizioni disperate. E nel pomeriggio di ieri i sanitari dell’ospedale Maggiore di Parma non hanno potuto fare altro che comunicare ai familiari la notizia peggiore: Matteo non ce l’ha fatta.

La tragedia è avvenuta verso le 23 di domenica, quando nella città d’oltre Enza si stava festeggiando la vittoria della squadra di calcio locale contro il Brescia. C’era ancora il traffico post partita, nella città ducale, quando si è verificato l’incidente che ha coinvolto i due motocicli.

Sono arrivati i soccorsi con ambulanze e automedica. Uno dei ragazzi feriti è apparso in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

La situazione clinica del 16enne Matteo Botti, invece, è sembrata da subito molto critica per violento trauma cranico.

Immediato il trasferimento a sirene spiegate al vicino ospedale Maggiore, dove il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per far fronte all’emorragia interna. Si sperava che il lavoro in sala operatoria potesse dare i risultati sperati, soprattutto per la giovane età del paziente. Ma la situazione è rimasta critica anche nelle ore successive.

Già lunedì sera le condizioni cliniche del ragazzo non fornivano elementi positivi.

Nel pomeriggio di ieri, poi, è stata dichiarata la morte cerebrale, in vista della possibilità di un espianto di organi dal corpo del giovane nelle ore successive. E in serata è arrivata la conferma del decesso, che in un baleno si è diffusa rapidamente anche a Castelnovo Sotto, dove la famiglia Botti è molto conosciuta e stimata.

Il padre Stefano, 52 anni, è un infermiere ricercatore del Core, dipendente dell’Azienda Usl di Reggio. Abita nella frazione di Cogruzzo. Partecipa a diversi progetti di ricerca contro le malattie ed è attivo nel volontariato, nell’associazione Grade. È stato impegnato pure nella politica locale, eletto consigliere comunale con il gruppo di maggioranza nel 2018, ma si è dimesso tre anni dopo per l’aumento degli impegni professionali e personali.

Domenica scorsa, la sera dell’incidente, Matteo si trovava a Parma, dove vive la madre Simona Bertacchini, pure lei infermiera. Il ragazzo era probabilmente a fare l’ultimo giro con gli amici, in attesa di rientrare per la notte. Dopo aver frequentato un corso professionale, era in cerca di un’occupazione lavorativa.

Era un ragazzo vivace, talvolta introverso, ma sempre disponibile con gli altri, così lo ricordano tutti.

La notizia del decesso del ragazzo ha destato vasto cordoglio e incredulità a Castelnovo Sotto e non solo.

Oltre ai genitori lascia anche il fratello minore Luca e le sorelle Sara e Chiara.

Il sindaco Francesco Monica conosce bene la famiglia Botti, in particolare Stefano, che è stato componente della sua squadra in consiglio comunale: "È una notizia che sconvolge e rattrista l’intera comunità. A nome di tutto il paese esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Matteo", le parole del primo cittadino. "Avevo visto qualche volta Matteo in oratorio, ad accompagnare il fratello più giovane a giocare. Era un ragazzo vivace, che sapeva stare con gli altri. Per qualche tempo lo avevo perso di vista, così come tanti giovani, a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria", ricorda il parroco don Paolo Tondelli, esprimendo pure lui il cordoglio ai familiari.