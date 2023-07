Schianto in tangenziale Bimba in fin di vita da due settimane

di Francesca Chilloni

Comunità sampolese angosciata per l’improvviso aggravarsi delle condizioni cliniche di una bambina 6 anni, ricoverata in un lettino della Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove era stata trasportata il 15 giugno scorso a seguito di un grave incidente stradale che, in tangenziale a Bologna, aveva coinvolto la sua famiglia sulla strada delle vacanze.

La vettura era finita in un maxi tamponamento, con il babbo e la bambina che erano stati ricoverati d’urgenza nel reparto di Rianimazione all’Ospedale Maggiore. Illesa la sorellina di 2 anni, mentre la mamma in quel momento non si trovava con loro. Le condizioni fisiche del padre erano rapidamente migliorate, e dopo una settimana era stato dimesso, con alcune fratture come postumi. La bambina, invece, nonostante un delicatissimo intervento chirurgico alla testa, era rimasta in bilico tra la vita e la morte: i medici avevano deciso di tenerla in coma farmacologico per consentire al suo organismo di superare il trauma.

Lei ha lottato ma adesso solo i respiratori la tengono in vita: il suo piccolo cuore ha putroppo subito un arresto nel primo pomeriggio di ieri. È stata intubata e i medici, che non sciolgono la prognosi, ne monitorano costantemente le condizioni. Le prossime ore saranno cruciali.

La notizia dell’improvviso peggiorare delle condizioni della piccola ha suscitato grande ansia a San Polo; un dramma immane, che colpisce una famiglia molto amata e conosciutissima in paese.

Sono ore che scorrono lente, con tutti – a partire dal sindaco Franco Palù, la giunta e i consiglieri comunali – che idealmente si stringono ai genitori.

La piccola ha appena terminato la prima elementare. Il 15 giugno per lei era iniziato come una festa, con l’emozione di dover prendere l’aereo per andare a trascorrere le vacanze estive all’estero insieme alla sorellina minore. La mamma si sarebbe ricongiunta a loro successivamente.

Al volante c’era il babbo; le due figlie sedute dietro ben assicurate nei loro seggiolini. Erano circa le 17 quando la vettura diretta verso l’aeroporto Marconi, al chilometro 3 del ramo verde della tangenziale di Bologna, che porta in direzione di San Giovanni in Persiceto, due vetture si sono scontrate dando origine ad un maxi tamponamento nel quale sono rimasti coinvolti anche i sampolesi. L’impatto tra le auto era stato talmente violento da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati immediatamente sul posto per prestare i primi soccorsi ed estrarre i feriti dalle lamiere. Le auto erano ridotte ad ammassi informi di rottami incastrate l’una nell’altra in un abbraccio spaventoso; il tratto stradale interessato era rimasto chiuso al traffico alcune ore per consentire i soccorsi, i rilievi tecnici e la rimozione. Da quando il padre è stato dimesso, si è alternato con la mamma al Maggiore e dormendo in un albergo vicino al nosocomio. Ora centinaia di persone pregano con loro affinché la loro bambina possa farcela.