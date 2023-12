Schianto in tangenziale. Bimbo di quattro anni ora lotta per la vita

Schianto in tangenziale ieri mattina, ad avere la peggio un bimbo di quattro anni, che ora lotta per la vita all’ospedale Maggiore di Parma. Era nell’auto, guidata dalla mamma, con la sorellina, di pochi mesi. Tre i mezzi coinvolti e sei in totale le persone trasportate all’ospedale.

L’incidente si è verificato attorno attorno alle 8 in viale Martiri di Piazza Tien An Men, zona Annonaria. Uno dei veicoli stava percorrendo il viale, direzione centro, all’incirca in corrispondenza della rotatoria di Arcaplanet, quando sarebbe entrato in contatto con un altro mezzo e a quel punto è andato a finire contro un altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta, un piccolo furgone, alla cui guida c’era un settantanovenne.

L’impatto frontale è stato inevitabile. Alla guida dell’auto coinvolta nel frontale c’era la mamma con i due figli, una di nemmeno un anno e il fratellino di quattro anni. Sia la mamma che la neonata sono state trasportate all’ospedale di Reggio. La piccola non era grave ed è stata dimessa già ieri pomeriggio. Purtroppo invece per il fratellino verso l’ora di pranzo di ieri è stato disposto il trasferimento all’ospedale Maggiore di Parma, dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni, nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La prognosi è riservata. Oltre alla famigliola, risultano ferite altre tre persone che non sarebbero però in condizioni gravi.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nel sinistro, e anche la polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso e della gestione del traffico.