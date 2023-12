Schianto in via Carpi. Auto resta incastrata sotto a un camion

Si è rischiato il peggio, mercoledì sera a Correggio, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un camion. L’incidente si è verificato in via Carpi, su cui si affacciano numerose aziende, al confine tra le province di Reggio e Modena. Proprio da un’azienda due donne quarantenni stavano uscendo in auto, una Fiat Panda, probabilmente al termine della giornata di lavoro. Nello scontro parte dell’auto che è rimasta bloccata sotto il camion.

Immediati i soccorsi con l’arrivo di due ambulanze della Croce rossa di Fabbrico e Correggio, raggiunte dal personale dell’autoinfermieristica. Per fortuna i primi accertamenti hanno escluso possibili conseguenze a organi vitali. Le due donne sono state poi caricare sulle ambulanze per essere trasportate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Evidenti i disagi al traffico per quasi due ore, con viabilità deviata su percorsi alternativi. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dalla polizia locale della Pianura Reggiana.