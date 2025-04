Schianto in viale dei Mille: gravi due ventenni

Un grave incidente ha coinvolto all’alba di ieri quattro ragazzi giovani, tutti a bordo della stessa auto. Erano appena passate le 4 del mattino quando il mezzo si è ribaltato in viale dei Mille (circonvallazione). Feriti quattro giovani, tra i 25 e i 28 anni; sul posto è intervenuto il 118 che dopo aver prestato le prime cure li ha portati tutti al Santa Maria Nuova. Due di loro hanno riportato ferite più lievi e sono stati dimessi già nella mattinata di ieri, per altri due invece i traumi si sono dimostrati più gravi. Ora, riferisce l’Usl, sono ricoverati all’ospedale cittadino in prognosi riservata. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti: di certo c’è che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Resta da ricostruire la causa che ha portato a perdere il controllo del mezzo.

