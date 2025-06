Schianto mortale a Veggia. Il cordoglio dell’Arcetana

Continuano le indagini della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia sul tragico incidente avvenuto sabato sera, attorno alle 18, a Veggia (frazione di Casalgrande). Vittima il 62enne modenese Alessandro Antonioni, di professione meccanico, che era in sella alla sua moto quando è avvenuto l’impatto con una Fiat Punto guidata da un 81enne di Casalgrande. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento dell’Elipavullo, oltre ad ambulanza, automedica e autoinfermieristica, per Antonioni non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto emerso finora, i due mezzi stavano entrambi procedendo in direzione Sassuolo lungo via Turati, sulla strada provinciale 486, all’altezza del distributore di benzina Eni. Come da prassi, la procura ha aperto un fascicolo per fare massima chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Il traffico sabato sera è rimasto bloccato fin verso le nove di sera, per permettere agli agenti della polizia locale di effettuare i rilievi.

Ieri l’Asd Arcetana, associazione sportiva di Scandiano, ha condiviso un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia di Antonioni: "Suo figlio Cristian è il nostro portiere, approdato ad Arceto proprio pochi giorni fa" spiega la società, colpita all’improvviso "da un gravissimo lutto, che riguarda da vicino uno tra i volti nuovi dell’organico per il campionato di Eccellenza 2025/26". "A Cristian e alla sua famiglia vanno la più autentica vicinanza e le più sincere condoglianze da parte di tutte le entità che compongono l’Ascd Arcetana: Consiglio direttivo, staff tecnico, Prima squadra, Settore giovanile e Scuola Calcio, collaboratori, volontari e sostenitori".

g.ben.