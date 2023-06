Schianto mortale, atteso l’arrivo dall’estero dei famigliari del 37enne

Non sono stati ancora fissati i funerali di Michael Tagoe (foto), l’automobilista ghanese di 37 anni deceduto giovedì sera in un incidente in via Molinazza a Fellegara. "Al momento non abbiamo notizie per l’ultimo addio a Michael e siamo in attesa dell’arrivo dall’estero dei suoi famigliari", dice un cugino che vive a Rubiera.

Il 37enne viveva a Formigine e giovedì, al volante della sua Mercedes, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e ribaltandosi in un campo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 intervenuti con vigili del fuoco e carabinieri di Scandiano.

L’incidente ha intanto riacceso le polemiche sulla pericolosità di via Molinazza, strada dove si sono già verificati altri gravi e tragici schianti. Da tempo i residenti chiedono interventi per dissuadere il passaggio dei tanti mezzi in transito e per ridurre la forte velocità perché la strada "è utilizzata come una tangenziale". Il sindaco Matteo Nasciuti ha detto che presto sarà installato l’autovelox.

m.b.