Schianto mortale sulla Sp9. Vittima un uomo di 67 anni

Incidente frontale tra due auto accaduto ieri pomeriggio verso le ore 17 al km 23 della strada provinciale Sp 9 in comune di Villa Minozzo, località Governara, vittima il conducente dell’auto Renault Clio, Giovanni Pieroni di 67 anni residente a Governara, sposato e padre di due figlie; l’altro conducente alla guida di una Suzuki Vitara, M. F., un 38enne residente a Reggio Emilia, è rimasto ferito ma non in modo grave. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi.

Stando alle prime notizie raccolte da persone del posto, sembra che Giovanni Pieroni, in rientro da Febbio, abbia girato sulla sua destra per imboccare la strada comunale di Governara dove abita con la famiglia, e contemporaneamente il 38enne proveniva da Governara per immettersi sulla strada provinciale sp 9. L’impatto frontale delle due autovetture è avvenuto sulla via comunale poco prima del bivio di accesso alla provinciale.

Lo scontro è stato talmente violento che per Giovanni Pieroni la situazione è apparsa subito critica e l’immediato intervento con tecniche di di rianimazione da parte dei sanitari della Croce Verde di Villa Minozzo, aveva favorito la ripresa del 67enne Pieroni subito trasferito in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Sposato con due figlie, Pieroni viveva appunto a Governara di Villa Minozzo, era una persona molto conosciuta e stimata da tutti, è stato anche presidente della Pro loco e sempre molto impegnato, soprattutto da pensionato, nel volontariato dalla feste di paese alle rappresentazioni del maggio.

Ha lavorato prima nel Parco Regionale del Gigante e poi nel Parco Nazionale dell’Appennino comme artigiano e dipendente della cooperativa Il Ginepro di Castelnovo Monti. Ha gestito per un certo periodo anche il Rifugio Segheria dell’Abetina Reale. Giovanni Pieroni era un’amava della montagna e ha sempre lavorato facendo cose utili per l’Appennino in cui è nato ed ha trascorso la sua vita.

Il presidente del Parco, Fausto Giovanelli, sorpreso dalla notizia della tragica morte di Pieroni, esprime sincere condoglianze alla moglie e alle figlie per questo grave lutto.

Addolorato il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, che ha celebrato il loro matrimonio, formula profondo cordoglio alla moglie Annamaria e alle figlie anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Villa Minozzo.

Settimo Baisi