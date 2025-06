Schianto mortale tra bici e tir. Domani l’addio a Luca Alfieri

È stato concesso il nulla osta della magistratura per i funerali di Luca Alfieri (foto), l’imprenditore di 58 anni, vittima nei giorni scorsi di un incidente stradale sulla Cispadana, alla periferia di Gualtieri. L’autorità giudiziaria, dopo aver visionato la relazione della polizia stradale di Guastalla sull’incidente, non ha richiesto l’esecuzione dell’autopsia, concedendo l’autorizzazione per la restituzione della salma ai familiari. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani, lunedì, alle 10 nella basilica di Pieve di Guastalla. La camera ardente è aperta da stamattina all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, dove oggi alle 18 viene recitato il rosario. Luca Alfieri, vittima di uno scontro tra la sua bici e un camion, lascia la moglie Lorenza, la figlia Andrea, i fratelli, le sorelle, cugini, altri parenti e moltissimi amici. Dopo la messa in basilica, il feretro sarà trasferito a Mantova in attesa della cremazione. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene. La notizia del decesso di Luca Alfieri ha destato vasto cordoglio.