Schianto moto-auto a Rio Saliceto, grave centauro cinquantenne

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 30 giugno 2025 - Violento scontro tra un moto e un’auto, tra via Naviglio e via Caprì, a Osteriola, a poca distanza dal San Lodovico, in mattinata verso le otto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo cinquantenne abitante a Correggio, che con la sua moto è venuto a contatto con un’autovettura Jaguar, il cui conducente è rimasto fisicamente illeso. Per il centauro, invece, è stato necessario l’intervento del personale sanitario, con l’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa novellarese insieme al personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato accanto al canale Naviglio.

Dopo le prime cure, il cinquantenne motociclista è stato caricato sul velivolo per essere accompagnato all’ospedale Maggiore di Parma. Ha riportato traumi ortopedici gravi, ma anche in questo caso non sembra essere in pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Anche in questo caso il traffico è stato bloccato per oltre un’ora, prevedendo deviazioni su percorsi alternativi.