Schianto nella notte. Giovane gravissima

Incidente nella notte tra sabato e ieri, a Castellarano. Attorno alle 4.30, si è verifcato uno scontro frontale-laterale tra due auto, in via Radici sud. Una Lancia Y, condotta da una ragazza di 21 anni, residente a Castellarano, mentre percorreva via Radici sud in direzione di Castellarano si è scontrata con una Dacia Duster alla cui guida c’era una donna di 58 anni di Baiso.

L’impatto è stato molto violento. La 21enne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara, dove si trova ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata.

La donna di 58 anni è stata invece trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in condizioni di media gravità.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelnovo Monti, che hanno svolto i rilievi dell’incidente, due ambulanze, l’elisoccorso, i vigili del fuoco, l’automedica e l’autoinfermieristica.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri.