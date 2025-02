Schianto, non ce l’ha fatta dopo otto giorni. Disposti accertamenti diagnostici

Potrebbe essere disposto un accertamento diagnostico sul corpo di Stella Pignotti, la pensionata di 87 anni, originaria delle Marche ma che abitava a Reggiolo, in via Viazzana, deceduta sabato pomeriggio nella rianimazione dell’ospedale di Guastalla, dove era ricoverata in seguito a un incidente tra due auto, avvenuto una settimana prima in via Trieste a Reggiolo. I funerali, affidati all’agenzia Melli, sembravano già fissati per oggi. Ma sabato sera, dopo il nulla osta della magistratura, l’autorità sanitaria ha disposto possibili accertamenti, come da prassi in seguito a un ricovero di più giorni dopo un incidente. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Reggiolo, dopo che saranno concesse tutte le previste autorizzazioni. Stella Pignotti lascia il figlio Stefano, la sorelle Maria e Giacomina, il fratello Ettore e altri parenti. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi a causa di un violento trauma cranico riportato nello scontro tra auto, mentre la pensionata viaggiava insieme al figlio, rimasto a sua volta ferito in modo lieve. Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, la pensionata era stata trasferita in elicottero al Maggiore di Parma e ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. Nei giorni scorsi il trasferimento a Guastalla, sempre in rianimazione, dove è avvenuto il decesso.