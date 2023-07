Schianto notturno a Mazzalasino tra due auto

Momenti di paura e apprensione venerdì notte a Mazzalasino di Scandiano per un incidente avvenuto sulla strada provinciale sette. Coinvolte due auto nel sinistro.

Lo schianto si è verificato in via Mazzalasino verso l’una e mezza. Sul posto sono prontamente arrivati gli operatori inviati dalla centrale del 118, attivata per coordinare l’emergenza. Una persona, dopo le prime terapie, è stata successivamente trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, con un codice di media gravità, per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. A Mazzalasino sono intervenuti anche i carabinieri per compiere i rilievi e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sulla sp7.

m. b.