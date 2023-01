Schianto notturno con l’auto Lui resta ferito, muore il suo cane

Esce di strada con l’auto in piena notte, se la cava con ferite leggere ma ad avere la peggio è il suo cane, in auto con lui, che è morto nello schianto.

L’incidente è accaduto ieri notte poco prima delle 4.30 in via Branciglia nel comune di Carpineti, a dare l’allarme ai carabinieri tramite il 112 è stato un automobilista in transito che si è accorto dell’autovettura fuori dalla carreggiata. Subito i militarii della stazione di Vezzano sul Crostolo, su input dell’operatore in servizio al 112, sono intervenuti in via Branciglia di Carpineti dove si era verificato l’iincidente verificando, per l’appunto, che il conducente era rimasto lievemente ferito mentre purtroppo risultava deceduto il suo cane.

Secondo i primi accertamenti operati dai carabinieri alla guida dell’auto, una Rav 4, c’era un 30enne il quale, mentre percorreva via Branciglia, per cause al vaglio dei militari intervenuti sul posto, perdeva il controllo del veicolo che fuoriusciva dalla sede stradale senza il coinvolgimento di altri mezzi. A seguito dell’incidente il conducente rimaneva lievemente ferito e soccorso dal personale del 118, operatori della Croce Rossa di Carpineti, sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. La dinamica e le esatte esatte cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi.

s.b.