Schianto, si ribalta con l’auto. In ospedale il sindaco Carnevali

Il sindaco di Gualtieri, Federico Carnevali, 32 anni, è rimasto coinvolto ieri sera verso le 19 in un incidente a Santa Vittoria, all’incrocio tra via Fangaglia e via Berlinguer. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa, si sono scontrate due auto: una T-Roc condotta da una donna residente a Castelnovo Sotto e, appunto, la Dacia Duster con alla guida il primo cittadino gualtierese, che si è ribaltata dopo lo scontro. L’altro veicolo, invece, si è schiantato contro il muretto di accesso al viale che conduce al cimitero della frazione. Immediata la mobilitazione dei soccorsi con l’intervento della Croce rossa di Guastalla e dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, i due feriti sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale guastallese. Per fortuna le loro condizioni non risultano preoccupanti. Ma è stato disposto il trasporto in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere le vetture in sicurezza, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi e regolato il traffico all’incrocio, teatro dello schianto.

a. le.