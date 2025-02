Schianto sul ponte del Po, i disagi

Figura anche un giovane di 23 anni, residente a Brescello, tra le persone coinvolte nell’incidente dell’altro pomeriggio, che ha provocato la chiusura al traffico del ponte sul Po tra Viadana e Boretto, con il traffico deviato su percorsi alternativi. L’incidente si è verificato nel tratto mantovano del ponte, coinvolgendo una Chevrolet Matiz guidata dal 23enne di Brescello, una Opel Astra con alla guida un 31enne di Viadana e una Citroen Berlingo condotta da una 37enne di Bosco Marengo.

Sono intervenuti in forze i soccorsi con ambulanze, personale medico, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Le persone ferite sono state trasportare agli ospedali di Mantova, Casalmaggiore e Parma, per fortuna nessuno in pericolo di vita. Evidenti, invece, i disagi al traffico, in particolare nell’orario di punta del tardo pomeriggio.