Schianto sulla A1, cinque feriti Grave una mamma con due figli

Cinque feriti, tra cui una donna – in gravi condizioni – e due bambini. È il bilancio di uno spaventoso incidente che si è verificato intorno alle 16,30 di ieri sull’autostrada A1, al chilometro 123 in direzione Sud, poco prima del casello Terre di Canossa-Campegine nel tratto fra Parma e Reggio.

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe invaso una corsia dopo che il conducente ha perso improvvisamente il controllo, andando a finire contro un camion per poi ribaltarsi. All’interno della vettura, una giovane famiglia di origine straniera composta da quattro persone, madre e padre con due figli. La donna, una 35enne, è stata portata con l’elicottero all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova tuttora in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione; mentre l’uomo, 29 anni, i due bambini – un maschio e una femmina di 9 e 12 anni – sono stati portati nello stesso nosocomio con ferite di media gravità e rimarranno in osservazione al pronto soccorso; mentre, il camionista ha riportato solo lievi contusioni. Sul tratto si sono verificati diversi chilometri di coda, col traffico che è stato limitato a solo due delle tre corsie. Autostrade per l’Italia ha dirottato l’uscita per diverse ore – a chi era in viaggio verso Bologna – al casello di Parma per poi rientrare a Terre di Canossa dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Oltre ai mezzi del soccorso sanitario, sul posto anche vigili del fuoco e la polizia stradale che indaga per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.