Schianto sulla Cispadana a Brescello, grave 55enne

Brescello (Reggio Emilia), 19 marzo 2025 – Una invasione di corsia in auto, proprio mentre dalla parte opposta stava arrivando un camion. Inevitabile l’impatto, nonostante il tentativo del camionista di sterzare verso destra. L’auto, una Citroen C4, ha urtato con violenza contro il mezzo pesante, per poi finire in parte nel fossato, dalla parte opposta della carreggiata. L’incidente si è verificato verso le 15 sulla Cispadana, all’altezza del centro abitato di Brescello. E’ rimasto ferito in modo molto grave un uomo di origine straniera di 55 anni, residente nella Bassa Mantovana. Fisicamente illeso il camionista, un uomo di 51 anni, residente in Trentino, che è stato comunque portato in ambulanza all’ospedale di Guastalla per una visita di controllo. Ad avere la peggio è stato però l’automobilista, raggiunto sul posto dall’ambulanza della Croce azzurra, dall’autoinfermieristica, dall’automedica, oltre che dall’elisoccorso di Bologna. Proprio a bordo del velivolo il ferito è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. Ha riportato traumi giudicati molto gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’auto. La polizia locale ha effettuato i rilievi tecnici. Il tratto di strada interessato dallo schianto è stato chiuso al traffico: i carabinieri hanno deviato il traffico su percorsi alternativi.