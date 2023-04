Schianto sulla Pedemontana, due feriti

Due persone sono rimaste ferite ieri mattina sulla Pedemontana in un incidente che ha coinvolto due camion e due auto: un automobilista è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Reggio. Lo schianto tra i quattro mezzi è avvenuto verso le 10.20, per cause in corso di accertamento, sulla strada provinciale in via Turati a Sant’Antonino, all’altezza della rotonda con il monumento di Libeskind. Un autocarro superiore a 35 quintali, una Fiat Punto e un’Alfa Romeo 159 procedevano da Sassuolo verso Casalgrande, mentre un autoarticolato transitava nella corsia opposta.

Dopo la carambola è stata allertata la centrale del 118 che ha inviato due ambulanze e il personale dell’automedica per soccorrere i due automobilisti. Illesi i camionisti. In via Turati anche i vigili del fuoco di Reggio e Sassuolo. Il conducente della Fiat Punto, un 40enne di origine marocchina, è stato urgentemente trasferito, in codice rosso per dinamica, al Santa Maria Nuova. Non è in pericolo di vita. Accompagnato al Magati di Scandiano l’uomo al volante dell’Alfa Romeo 159, un 58enne di Casalgrande. Le sue condizioni non sono gravi.

È intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Gli agenti hanno coordinato la viabilità e compiuto i rilievi per ricostruire la dinamica. Disagi alla viabilità durante la deviazione del traffico con la strada chiusa per tre ore per i soccorsi e le operazioni di recupero mezzi.

Matteo Barca