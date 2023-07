Schianto sulla via Emilia: resta gravissimo

È ancora gravissimo, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma il 21enne rimasto vittima di un drammatico incidente lunedì intorno alle 16.15 sulla via Emilia, a Villa Cadè, dove la strada assume il nome di via Giordano Bruno.

Stando alle prime ricostruzioni, dopo la collisione tra uno scooter Yamaha, sul quale viaggiava il ragazzo, e un’auto Hyundai, il 21enne è finito sotto la vettura, riportando nella caduta e nell’investimento gravissime ferite, con una dinamica che ha reso anche complesse le operazioni di soccorso.

Sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare degli appositi cuscini ad aria per poter sollevare l’auto ed estrarre il motociclista, rimasto incastrato sotto la vettura. Subito si è cercato di soccorrere il ragazzo, che non era cosciente e appariva in gravissime condizioni.

Sul posto, con un intervento coordinato dagli operatori del 118, erano arrivati la Croce Bianca di Sant’Ilario-Gattatico-Campegine e la Croce Rossa di Reggio, mentre per i rilievi e per la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del capoluogo.

Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito gravissime. Sottoposto sul luogo ai primi soccorsi, è stato poi caricato in ambulanza e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. Lì è stato subito preso in cura dai medici del reparto di rianimazione, dove si trovava anche nella giornata di ieri in prognosi riservata.

Il giovane – di origini ghanesi – è nato a Montecchio nel 2001 ed è residente a Reggio, a poca distanza dal luogo dove lunedì pomeriggio è avvenuto l’incidente, in direzione di Parma, fra Cella e Cadè.