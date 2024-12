Schianto sull’ex Ss63, Giacomo ancora in coma. Due paesi pregano: "Speriamo nel miracolo"

È in coma dal momento dell’incidente, accaduto il 5 dicembre scorso sull’ex Statale 63 a Cadelbosco Sotto, in un tratto di strada già più volte teatro di schianti, anche gravi. Da quello scontro tra auto e camion, Giacomo Sangianella, 42 anni, residente a Grottaminarda, in provincia di Avellino, ma da molto tempo domiciliato a Guastalla, è in un coma profondo a causa dei devastanti traumi riportati, soprattutto alla testa. In elicottero venne portato al Maggiore di Parma e ricoverato in rianimazione, tenuto in vita da sofisticati impianti medici. A giorni di distanza dall’incidente, familiari e amici sperano in un "miracolo" che possa far riprendere Giacomo dalla gravissima situazione. Per questo la serata di Santa Lucia sono stati organizzati momenti di preghiera, che si sono svolti nella basilica a Pieve di Guastalla, ma anche nella chiesa madre di Grottaminarda, che si è presentata gremita di persone per la messa e il Rosario. Anche la locale amministrazione comunale e la parrocchia si sono uniti in questo momento di fede e di speranza, in solidarietà coi familiari di Giacomo. Il 42enne vive e lavora da tempo nella Bassa Reggiana, nello stabilimento Argo Tractors di Luzzara come caporeparto. A seguire l’evolversi della situazione clinica ci sono i genitori, la compagna, altri parenti, affiancati da tanti amici reggiani e del suo paese d’origine, in Campania.