Schianto tra 3 auto, grave 23enne

Un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Veggia di Casalgrande, in via Turati nella notte della vigilia di Natale. Coinvolte nello schianto tre auto, le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto, poco dopo mezzanotte, sono arrivati gli operatori inviati dalla centrale operativa del 118 per assistere gli automobilisti e i passaggeri dei mezzi.

Il 23enne è stato urgentemente portato, in codice rosso, al Santa Maria Nuova dove è stato poi ricoverato per essere sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso da parte dei medici. Il 23enne fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale a Reggio, in condizioni di media gravità, è stato accompagnato anche un ragazzo di 20 anni. Un uomo di 45 anni e un giovane di 21 anni, entrambi con lievi ferite, sono stati invece condotti nel nosocomio di Sassuolo. A Veggia sono intervenuti alcuni mezzi del 118.

Nella notte di sabato, verso l’una, soccorsi mobilitati pure per un altro incidente tra auto verificatosi a Bosco di Scandiano. Una persona, dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro, è stata successivamente portata in ambulanza al Santa Maria Nuova. Le sue condizioni sono state giudicate dai sanitari di media gravità.

Due quindi gli incidenti stradali che si sono registrati nella notte della vigilia di Natale sulle strade di Bosco e Veggia.

mat.b.