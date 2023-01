Schianto tra 4 vetture sul ponte Lunghe code e viabilità in tilt

Traffico in tilt, l’altra mattina, nella zona rivierasca della Bassa Reggiana, a causa di un incidente che, sul ponte del Po tra Boretto e Viadana, ha coinvolto quattro vetture.

Due i feriti, per fortuna non in pericolo di vita.

La polizia locale della Bassa reggiana ha faticato non poco a regolare l’intenso traffico, nell’ora di punta, con la formazione di lunghe code e gravi disagi per gli automobilisti.

Una situazione che ha condizionato anche il servizio di trasporto pubblico, con i pendolari in ritardo pure alla coincidenza con il treno Brescello-Parma.

Diversi viaggiatori hanno dovuto aspettare al freddo, alla stazione, senza poter usufruire di servizi o adeguata sala d’attesa.

E parte del traffico si è riversata verso il ponte tra Guastalla e Dosolo, a sua volta interessato da lavori con viabilità a senso unico alternato, cercando in questo modo di sfuggire allo stop causato dall’incidente sul ponte tra Boretto e Viadana.

Ma proprio il cantiere sul ponte tra Guastalla e Dosolo ha rallentato ulteriormente il traffico, con formazione di lunghe code e ulteriori disagi.