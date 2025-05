Schianto tra auto a Fogliano. Ferite due giovani, una è grave

Schianto tra due auto a Fogliano: ferite due giovani, una in modo grave, entrambe portate all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

L’incidente è avvenuto ieri in tarda mattinata, in via Fermi a Fogliano. Attorno alle 13.20 è avvenuta la collisione tra i due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento. Sono in totale tre le persone rimaste coinvolte, ma una di loro per fortuna non ha subito traumi di rilievo. Peggio è andata a una giovane di 26 anni, che ha riportato ferite gravi; è stata portata in ospedale in codice rosso, assieme a lei una 25enne che ha riportato traumi più lievi ma che richiedevano comunque accertamenti.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare una delle giovani dal veicolo: durante lo schianto, infatti, una delle portiere è rimasta danneggiata al punto da bloccarsi e impedire alla persona di uscire dall’auto.

Non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.

red.cro.