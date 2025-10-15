Schianto tra auto a Bagnolo, disagi al traffico

Bagnolo (Reggio Emilia), 15 ottobre 2025 - Soccorsi mobilitati in serata per un incidente accaduto in via Europa, alle porte del centro abitato di Bagnolo, sulla circonvallazione del paese. Per cause al vaglio dei carabinieri di Correggio, intervenuti per i rilievi tecnici, verso le 20 si è verificato lo scontro tra due autovetture. Inizialmente la situazione sembrava critica, con la mobilitazione dei soccorsi sanitari e pure dei vigili del fuoco, in quanto si ipotizzava che vi fossero persone incastrate tra le lamiere dei veicoli. Poi per fortuna gli effetti dello schianto si sono ridimensionati, con una persona che dopo i primi accertamenti sul posto è stata portata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, ma non in pericolo di vita. Sul posto, coordinati dalla centrale operativa del 118, sono intervenute due ambulanze, l’automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza le vetture. Inevitabili i disagi al traffico, in particolare durante le fasi del soccorso sanitario.