Schianto tra auto a Boretto, famiglia francese in ospedale

Boretto (Reggio Emilia), 5 agosto 2023 – Due feriti portati in ospedale, evidenti danni alle vetture e disagi al traffico, nelle prime ore di oggi sulla variante di Boretto, la Provinciale 111, nei pressi del ponte sul Po che collega al Mantovano. Poco dopo le sei si è verificato un incidente, uno schianto frontale fra due auto. Coinvolti una Fiat Punto con a bordo una donna di 27 anni abitante a Reggio, diretta verso Viadana, e una Dacia Duster su cui viaggiava una famiglia di turisti francesi (una coppia di 60 e 54 anni insieme alla figlia sedicenne), che era invece diretta verso via Val d’Enza. Sono intervenuti sul posto i soccorsi sanitari con ambulanze e automedica. A restare feriti sono stati gli occupanti della Dacia, visitati sul posto e poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per fortuna in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Boretto per i rilievi, mentre il traffico è stato regolato dai militari del nucleo radiomobile di Guastalla.