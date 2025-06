Schianto tra auto a Casalgrande, in cinque in ospedale

Casalgrande (Reggio Emilia), 17 giugno 2025 – Soccorsi mobilitati in forze, nella notte a Casalgrande, dove verso l’1,30, in via Statale, si è verificato un violento scontro tra due autovetture. Cinque le persone ferite, tutte raggiunte dalle ambulanze di zona con il personale sanitario, per poi essere accompagnate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Per cause al vaglio dei carabinieri di Albinea, intervenuti per i rilievi tecnici, si sono scontrate un’Audi Q3 condotta da un uomo cinquantenne residente a Sassuolo e una Toyota Yaris con al volante un 35enne abitante a Scandiano. I conducenti e i passeggeri sono stati trasportati in ambulanza all’arcispedale cittadino per poter far fronte ai traumi: tre dei feriti hanno riportato lesioni di media gravità, mentre altri due se la sono cavata con traumi più lievi. Nessuno di loro, comunque, risulta essere in pericolo di vita.