Schianto tra auto a San Sisto Tre donne ferite, una è grave

Tre donne sono rimaste ferite, nel tardo pomeriggio di martedì, in un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture. E’ accaduto in via Parma, a San Sisto a Poviglio, una strada già più volte teatro di incidenti, anche gravi. L’altro pomeriggio lo scontro ha interessato una Skoda, una Peugeot e una Lancia.

Una delle vetture è finita fuori dalla carreggiata, mentre le altre sono rimaste sulla strada, bloccata al traffico per un paio d’ore, per consentire prima i soccorsi e poi gli accertamenti tecnici per stabilire l’esatta dinamica dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanze, personale sanitario e i vigili del fuoco per mettere le vetture in sicurezza.

Dopo le prime cure le tre donne ferite – dai 30 ai 45 anni di età, tutte residenti in zona – sono state accompagnate in ospedale. Due donne sono state portata al pronto soccorso di Guastalla, la terza conducente ferita è stata portata al Maggiore di Parma, con traumi più seri, non in pericolo di vita. Rilievi del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana.