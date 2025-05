Schianto tra auto, due feriti

Due feriti l’altra sera nello scontro fra auto avvenuto in via Curiel, in centro a Castelnovo Sotto, nei pressi dell’incrocio che porta verso il cimitero. Sul posto, dopo lo scontro tra una Mercedes e una Polo, sono intervenuti i soccorsi con l’automedica da Reggio e le ambulanza della Croce azzurra e della Pubblica assistenza locale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Sant’Ilario per mettere le vetture in sicurezza. I feriti hanno riportato traumi di media gravità. Dopo i primi accertamenti sul posto, sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla.