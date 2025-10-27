Schianto tra auto e bicicletta, ciclista in prognosi riservata. Moto-furgone: 48enne grave

Un centauro di 48 anni e un ciclista di 35 anni gravi. È il bilancio della raffica di incidenti nella giornata di ieri.

A Minozzo, intorno alle 14,50 in corso Prampa, scontro tra un’auto e una bicicletta: il ciclista, un 35enne residente a Milano, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, i carabinieri di Villa Minozzo per i rilievi.

Poco dopo, intorno alle 15, altro schianto sulla Statale 63, a La Vecchia, proprio di fronte al bar ’La Bussola’, tra un furgone Ducato e una moto condotta da un uomo di 48 anni residente nella frazione vezzanese. Secondo una prima ricostruzione, il furgone proveniva dal parcheggio del bar e si era appena immesso in strada in direzione verso Reggio. Il centauro, dopo l’impatto con l’altro mezzo, è stato sbalzato dalla moto finendo nel vicino campo. Il 118 ha inviato l’ambulanza della Croce Verde, il personale dell’automedica ed è stato pure attivato l’elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo. Illeso il conducente del furgone, un pensionato della zona. Il 48enne è stato poi stabilizzato e portato, in codice rosso, con l’ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per essere subito sottoposto alle terapie e agli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute sono state giudicate inizialmente gravi, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto oltre ai carabinieri per i rilievi, anche i volontari della Protezione civile di Vezzano che ha gestito la viabilità in un primo momento.

Alle 13,50, a Castelnovo Monti, in viale Enzo Bagnoli, scontro auto-moto: ferito il centauro, un 55enne di Reggio.