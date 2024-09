Schianto tra auto e camion a Gualtieri, gravissimo 42enne

Gualtieri (Reggio Emilia), 19 febbraio 2024 – E’ stata una nuova serata da incubo per il traffico nella Bassa Reggiana, a causa di un incidente accaduto verso le 18 ma che ha costretto al blocco completo della viabilità nel tratto di Cispadana tra Gualtieri e Pieve Saliceto. Uno schianto tremendo tra un’auto e un camion. Ad avere la peggio è stato un uomo di origine albanese, di 42 anni, residente nel Torinese. Era a bordo di una Fiat Panda. Sono arrivati in forze i soccorsi, con l’automobilista portato in volo, dall’elisoccorso, all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni gravissime. E’ rimasto fisicamente illeso il conducente del camion, un autista originario dell’est Europa e residente a Mestre. Rilievi eseguiti dai carabinieri. Fino a sera la viabilità è rimasta interrotta, con una lunghissima fila di mezzi pesanti fermi in attesa, in entrambi i sensi di marcia. Appena la sera prima una simile situazione si era verificata sull’ex Statale 62 a Lentigione di Brescello, dopo che un camion si era messo di traverso sulla carreggiata dopo una sbandata. Solo dopo due ore, rimesso in tir in strada, il traffico era ripreso in modo regolare.