Schianto tra auto e camion, muore un 67enne

Uno schianto frontale, violentissimo, tra un’autovettura Peugeot 206 e un camion Iveco, è costato la vita a un uomo di 67 anni che risiedeva in provincia di Parma. L’incidente si è verificato verso le 11,30 sulla Provinciale 30, a Ponte Vettigano, tra Campagnola e Rio Saliceto, nei pressi della nuova rotatoria. Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, Fabrizio Ferrari, residente nel Parmense, fino a qualche tempo fa abitante a Casatico di Langhirano.

L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Guastalla per poterlo liberare dall’abitacolo. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, il personale dell’automedica di Correggio. Mobilitato pure l’elicottero del 118 di Parma, alla fine fatto rientrare prima di giungere a destinazione. Ma ogni sforzo è risultato inutile: è stato dichiarato il decesso.

Dopo gli accertamenti, ottenuto il via libera dalla Procura reggiana, il corpo è stato recuperato dagli operatori di Novellara Servizi e composto poco dopo alla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio, a disposizione dei familiari.

La vittima aveva lavorato come operaio nel settore edile e a lungo aveva vissuto nel Parmense. Era separato da diversi anni e lascia una figlia. Nel suo paese lo ricordano come una "bravissima persona", che in gioventù aveva pure giocato a calcio, nel ruolo di portiere, militando in alcune squadre amatoriali della zona.

Sono stati i carabinieri di Campagnola, in collaborazione con i colleghi di Langhirano, a occuparsi di informare i familiari dell’uomo di quanto accaduto. Gli stessi carabinieri hanno inoltre eseguito gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dello schianto, al quale avrebbero assistito alcuni testimoni.

E’ rimasto fisicamente illeso il conducente del camion, un 37enne residente a San Benedetto Po, nel Mantovano, che dopo lo scontro è finito fuori strada con il mezzo pesante.

Evidenti i disagi al traffico, con la chiusura fino al pomeriggio del tratto di strada interessato dall’incidente, oltretutto nel giorno in cui era prevista la chiusura di un’altra carreggiata, quella tra Rio Saliceto e Fabbrico, per lavori in via Cà de Frati, col traffico deviato proprio verso Ponte Vettigano, Campagnola e Novellara. Per numerosi automobilisti e camionisti è stato un pomeriggio "da incubo", con il traffico paralizzato in una vasta zona, che ha ripresa la regolarità solo dopo le 15, quando la strada è stata finalmente riaperta, al termine delle operazioni di recupero dei veicoli incidentati.

Antonio Lecci