Schianto tra auto e ciclomotore Padre e figlio all’ospedale

Tre feriti, l’altra sera verso le 20, in un incidente accaduto all’incrocio tra via dello Sport, via Ponchielli e via Malaguti, nel centro di Novellara. Si sono scontrati un ciclomotore Honda e un’auto Fiat Panda. Ad avere la peggio sono stati padre e figlio, di 60 e 27 anni, residenti in zona, sbalzati dal veicolo a due ruote dopo lo schianto. Sono stati raggiunti dalla Croce rossa locale e portati al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi di media gravità. Inizialmente per loro si era temuto il peggio, poi hanno dato segni di ripresa. In ospedale, ma a Guastalla, è stata trasportata la donna 62enne che era alla guida della vettura, medicata e subito dimessa. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Radiomobile di Guastalla.