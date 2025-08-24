Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Schianto tra auto e moto. Trentunenne in ospedale
24 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
L’incidente ieri pomeriggio al Capriolo. Sul posto ambulanza e automedica. Portato al Santa Maria Nuova in gravi condizioni, non è in pericolo di vita.

L’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Tassoni, frazione. Capriolo

L’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Tassoni, frazione. Capriolo

Schianto tra una moto e un’auto all’altezza della frazione Capriolo: ad avere la peggio, ieri pomeriggio, è stato il centauro. Le sue condizioni sono state inizialmente valutate come codice 3, quindi grave, ma stando agli aggiornamenti avuti ieri in serata non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto poco prima delle 15,45 di ieri pomeriggio, orario in cui sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. Lo schianto si è verificato in via Alessandro Tassoni, sulla strada provinciale 25. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, sia la Fiat 500 condotta da una ragazza di vent’anni che la moto Suzuki con in sella il 31enne stavano procedendo nella stessa direzione, ovvero da Reggio verso Albinea. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Reggio: quel che è certo, e si evince anche dalle fotografie, è che l’impatto è stato molto forte.

Sul posto, come detto, sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al 31enne; la giovane al volante dell’auto invece è rimasta illesa. Il ferito è stato portato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per i dovuti accertamenti, ma le sue condizioni già poco dopo i soccorsi parevano migliorate. Rilievi a cura della polizia locale di Reggio.

g.ben.

