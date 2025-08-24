Schianto tra auto e moto. Trentunenne in ospedale

Schianto tra una moto e un’auto all’altezza della frazione Capriolo: ad avere la peggio, ieri pomeriggio, è stato il centauro. Le sue condizioni sono state inizialmente valutate come codice 3, quindi grave, ma stando agli aggiornamenti avuti ieri in serata non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto poco prima delle 15,45 di ieri pomeriggio, orario in cui sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. Lo schianto si è verificato in via Alessandro Tassoni, sulla strada provinciale 25. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, sia la Fiat 500 condotta da una ragazza di vent’anni che la moto Suzuki con in sella il 31enne stavano procedendo nella stessa direzione, ovvero da Reggio verso Albinea. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Reggio: quel che è certo, e si evince anche dalle fotografie, è che l’impatto è stato molto forte.

Sul posto, come detto, sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al 31enne; la giovane al volante dell’auto invece è rimasta illesa. Il ferito è stato portato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per i dovuti accertamenti, ma le sue condizioni già poco dopo i soccorsi parevano migliorate. Rilievi a cura della polizia locale di Reggio.

g.ben.